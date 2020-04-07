 

Веселившийся с Бабкиной Буйнов не торопится сдавать тесты на коронавирус

07.04.2020, 14:53, Разное

Веселившиеся на вечеринке с Надеждой Бабкиной певец Александр Буйнов и его супруга Елена Буйнова отказались проходить тест на коронавирус. Однако их обоих шокировало известие о том, что эстрадную исполнительницу ввели в искусственную кому.
За неделю до сложившейся ситуации Надежда Бабкина виделась со многими артистами, в том числе Львом Лещенко, выписавшимся из больницы в Коммунарке. Недавно певицу госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Несмотря на то, что результаты тестов не подтвердили наличие COVID-19, народную артистку подключили к аппарату ИВЛ, а до этого ввели в искусственную кому.

Елена Буйнова отметила, что они уже в курсе о происходящем с Надеждой Бабкиной, но сдавать тесты на коронавирус пока не спешат. Супруги обеспокоены, но уверены, что заслуженная артистка РСФСР непременно поправится, отмечает интернет-издание «Инфореактор».
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