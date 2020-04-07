 

Овсянников рассказал свою версию инцидента в аэропорту Ижевска

07.04.2020, 14:53, Новости дня

Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников заявил, что впервые в Ижевске столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт. При этом, утверждает он, все требования сотрудников авиационной безопасности были выполнены.

«Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска – это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», – передает его слова РИА «Новости».

Он объяснил, что находится на рабочем месте в Москве, в Ижевске он навещал отца.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что составление административного протокола на Овсянникова – это не экстраординарный случай, подобное действительно случается.

СМИ ранее сообщили, что Овсянников в аэропорту Ижевска отказался показывать билеты и документы после того, как несколько раз сработала рамка металлоискателя.

В Минпромторге заявили, что намерены провести внутреннее расследование в связи с инцидентом.



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