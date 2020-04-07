Введена уголовная ответственность за повреждение памятников защитникам Отечества

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07.04.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом.

Закон дополняет УК новой статьей, по которой уничтожение либо повреждение расположенных в РФ и за ее пределами воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, повлечет наказание в виде лишения свободы до трех лет, принудительных работ на тот же срок или штрафа в размере до 3 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Госдума приняла закон 31 марта 2020 года, Совфед одобрил его 2 апреля 2020 года.

В феврале 2020 года в Кызыле неизвестные распылили краску на монументе, посвященном участникам Великой Отечественной войны. В январе подростки в Махачкале пожарили на Вечном огне курицу и станцевали у мемориала.



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