Нейробиологи выяснили, как влияет на развитие детей знание нескольких языков

07.04.2020, 14:53, Разное

Группа британских и американских нейробиологов под руководством Христоса Пляцикаса в результате проведённого исследования выяснила, как влияет на развитие детей знание нескольких языков, или мультилингвальность. Оказалось, что данный фактор отражается на способности к обучаемости, а также на количестве и плотности серого вещества.

В ходе научной работы исследователи при помощи магнитно-резонансной терапии отслеживали изменения относительно объёма, площади и толщины белого и серых веществ, происходящие под влиянием времени у детей и подростков 3-21 года. Участники данного эксперимента являлись билингвами, то есть, людьми, способными разговаривать и мыслить на нескольких языках. Затем снимки головного мозга этих добровольцев сравнивали с таковыми носителей одного языка. В результате нейробиологи выяснили, что билингвальность влияет на плотность и объём серого вещества, на способность головного мозга лучше адаптироваться в процессе развития и обучения.

Также знание нескольких языков способствует замедлению процесса уменьшения головного мозга в сравнении с носителями только одного языка. Мозг билингвов быстрее обрабатывает и усваивает полученную информацию. Авторы проекта планируют в дальнейшем провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как знание языков влияет на человека в процессе взросления и старения.