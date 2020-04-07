Пандемия коронавируса привела к росту киберпреступности

07.04.2020, 14:52, Новости дня

Пандемия коронавируса подстегнула рост киберпреступности, сообщил генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри.

«Мы опасаемся (роста киберпреступности). У нас нет специальных данных. Но в целом уровень киберпреступности растет. Люди получаются выгоду от сложившейся ситуации. Потому что почти весь мир теперь онлайн и почти все делают покупки онлайн. И это проблема для всего мира», – сказал Гарри, передает РИА «Новости».

Он отметил, что также в киберпреступность входят промышленный шпионаж и нечестная конкуренция, от которой могут пострадать стартапы и создатели творческой продукции.

«Так что крайне важно, чтобы в данных условиях мы придерживались честной конкуренции», – заключил эксперт.

Во вторник в МИД РФ заявили, что наряду с коронавирусом человечеству грозит «киберпандемия», она произошла из-за «негативного развития цифровых технологий».