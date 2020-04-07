В британском правительстве рассказали о состоянии Джонсона

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07.04.2020, 14:52, Новости дня

Состояние британского премьера Бориса Джонсона стабильное, сообщил официальный представитель канцелярии офиса главы правительства.

«Премьер-министр всю ночь находился в стабильном состоянии, у него хорошее настроение. Он получает стандартное кислородное лечение, дышит без дополнительной помощи. Ни ИВЛ, ни неинвазивная поддержка дыхания ему не нужны», – сказал представитель канцелярии, передает РИА «Новости».

Накануне премьер-министра Соединенного Королевства госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой. Позднее появились сведения о подключении премьера Великобритании к ИВЛ. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.



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