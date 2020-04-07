Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась до 35 га

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07.04.2020, 14:52, Новости дня

Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«По состоянию на 14.15 (совпадает с мск) в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений.

Ведомство отмечает, что на место пожара направили два вертолета Ми-8, планируется передислокация 10 единиц техники с территории Житомирской области. Пожарные самолеты уже сбросили 72 тонны воды.

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции вблизи села Владимировка возник в субботу. Сообщалось, что тушением занимались около 130 пожарных и два самолета.

Позже Госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка на площади около 5 гектаров. Украинские правоохранители установили личность человека, которого подозревают в причастности к возникновению пожара. 

В понедельник спасатели потушили один из очагов пожара на территории Котовского лесничества.



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