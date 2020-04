Звезда “Фантастических тварей” Эзра Миллер напал на поклонницу: видео

07.04.2020, 14:50, Разное

В эпоху соцсетей знаменитостям нужно особенно пристально следить как за своим поведением, так и за высказываниями, а если и шутить, то так, чтобы эту шутку поняли все присутствующие. Последнего не учел актер и звезда франшизы “Фантастические твари и где они обитают” Эзра Миллер. На днях актер оказался в эпицентре неприятного инцидента, произошедшего в одном из баров в центре Рейкьявика, столицы Исландии. К Эзре приблизилась поклонница, а тот, по-видимому, не обрадовавшись вниманию женщины, не просто оттолкнул ее на землю, но схватил за горло и начал говорить: “Вы хотите подраться? Вы этого хотите?”. Все произошедшее записывали на видео свидетели этой сцены, а после запись начала распространяться по интернету.

I have rewatched this video of Ezra Miller choking a woman like 50x lmfao this is y’all tone deaf cop sympathizing—style stealing narcissistic white icon? #EzraMillerpic.twitter.com/LA1PNZCIQt

— Ren(aissance) (@Hood_Vampire) April 5, 2020

Поначалу некоторые пользователи сомневались, действительно ли на видео сам Миллер, но впоследствии анонимный источник киноиздания Variety подтвердил, что 1 апреля актер посещал Исландию и речь идет именно о нем. И что произошедшее – результат неудачной шутки со стороны Эзры, который разозлился из-за настойчивости поклонников, настигших его и во время отдыха в Рейкьявике. По-видимому, самой настойчивой оказалась как раз пострадавшая женщина.

Автор же ставшего вирусным видео сообщил, что перед нападением Эзра также демонстрировал присутствующим свои шрамы и несколько раз плюнул на них. “Отличились” и окружившие Миллера фанаты: по словам очевидцев, они сами подначивали актера подраться с ними. Правда, если они говорили это в шутку, сам Эзра воспринял их слова всерьез.

Представители Миллера, к которым обратился за комментарием Variety, пока хранят молчание. Интернет-публика тем временем уже начала действовать: отдельные поклонники актера настолько разочаровались в его поведении, что инициировали петицию против него. Они требуют уволить актера с проекта “Флэш”, экранизации комикса про супергероя Флэша, производство которого было в самом разгаре до пандемии коронавируса. На данный момент петицию подписали всего 22 человека. Но само ее появление – еще один признак нового виртуального этикета и новой нормы отношения к звездам, в рамках которой знаменитостям даже не дают возможности объясниться за оскорбивший кого-то твит, фото или видео.

Эзра Миллер в роли Флэша в фильме “Лига справедливости”