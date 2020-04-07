Будет хуже, чем в 2008 году: Назарбаев предупредил о последствиях эпидемии COVID-19 для экономики

07.04.2020, 14:47, Новости дня

Негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономику Казахстана будут сильнее мирового финансового кризиса 2008 года, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

“Сейчас уже надо начинать думать, что мы будем делать после этого. Экономика снизится. Наверное, будет тяжелее, чем мировой финансовый кризис 2008 года”, – сказал Назарбаев на встрече с премьером Казахстана Аскаром Маминым 7 апреля.

Назабаев отметил, что пик эпидемии еще не пройден, и поручил правительству обратить внимание на обеспечение населения продовольствием и медикаментами. Он также пообещал опубликовать 8 апреля статью и обращение к народу.

“Сейчас тяжело всему миру, – заявил он. – Поэтому нам нужно проявить

выдержку и терпение, сохранив уважение друг к другу”.

Накануне выступления Назарбаева в Казахстане жители пытались брать штурмом отделения банков, чтобы получить обещанное правительством пособие для потерявших работу или бизнес из-за коронавируса. Его размер составил $95. Сообщалось также о драках в очередях.

О выплате пособий в правительстве объявили в конце марта, вскоре после первого обращения Нурсултана Назарбаева в связи с коронавирусом. В ходе выступления он призвал население готовиться к трудностям, сравнимыми с 90-ми годами, и попросил бизнес дать денег в фонд поддержки экономики.

По данным на 7 апреля 2020 года, коронавирусной инфекцией в Казахстане заразились 685 человек, шестеро умерли.