Клара Новикова рассказала о состоянии Надежды Бабкиной

07.04.2020, 14:30, Новости дня

Народная артистка РФ Клара Новикова рассказала о состоянии певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. По ее словам, Бабкина действительно находится в больнице, но COVID-19 у нее не обнаружили.

«Я только знаю, что все там более или менее нормально, что она уже чувствует себя хорошо, но пока остается в больнице, но я знаю, что это не коронавирус. У нее воспаление легких, это то, что я знаю», – сказала Новикова каналу «Звезда».

Она не исключила, что певица могла простудиться и подорвать здоровье из-за напряженного рабочего графика.

«Надя очень аккуратна во всем, я даже не могу представить, откуда могло возникнуть воспаление легких», – добавила Новикова.

В свою очередь пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор также подтвердил, что певицу госпитализировали с пневмонией, а ее тест на коронавирус дал отрицательный результат.

«Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом «пневмония», ее состояние стабильное, с положительной динамикой», – сказал Велор ТАСС.

Накануне СМИ сообщили, что Бабкину госпитализировали с коронавирусной пневмонией. Позже появились сведения, что ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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