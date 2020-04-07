 

Компания Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России

07.04.2020, 14:30, Разное

Китайский технологический гигант компания Xiaomi в марте текущего года стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России. Доля проданных производителем в Сети устройств составляет 23%.
На второй позиции с минимальным отрывом от лидирующей компании разместился производитель смартфонов из Южной Кореи Samsung. Его доля онлайн-продаж в РФ составляет 22,6%. На третьем месте оказался суббренд компании Huawei Honor с показателем в 19,6%. Несмотря на то, что бренд является частью китайского гиганта, их доли на рынке разделяют, так как устройства Honor по большей части относятся к бюджетному сегменту.

Эксперты объясняют популярность гаджетов от Xiaomi среди россиян несколькими факторами. Среди них доступная цена большинства представленных в обычных и онлайн-магазинах смартфонов, разнообразие ассортимента, хорошие технические характеристики. Кроме того, немаловажными являются и маркетинговые ходы Xiaomi – спецпредложения, акции с большими скидками, прилагающиеся к покупкам подарки и прочее.



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