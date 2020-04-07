Количество инфицированных коронавирусом в Испании превысило 140 тыс., за сутки умерло 743 человека

07.04.2020, 14:20, Новости дня

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании превысило 140 тыс., по состоянию на 7 апреля в стране зафиксировано 140 510 инфицированных, сообщило министерство здравоохранения страны в Twitter.

Число погибших от COVID-19 увеличилось до 13 798 (+743 по сравнению с предыдущим днем).

Испанская газета El País отмечает, что после четырех дней снижения количество летальных случаев в стране опять начало расти. В министерстве здравоохранения считают, что это связано с передачей данных в выходные: откорректированная информация за субботу и воскресенье поступает в понедельник, но попадает она в сводку во вторник.

Пресс-секретарь координационного центра предупреждения чрезвычайных ситуаций при министерстве здравоохранения Испании Мария Хосе Сьерра сказал на брифинге, что в целом в стране наблюдается тенденция к снижению количества заболевших. Власти отмечают два важных этапа в развитии эпидемии в стране: 25 марта (тогда было зафиксировано 738 смертей за сутки, и Испания обошла Китай по количеству летальных случаев) и 2 апреля (было зафиксировано максимальное количество погибших за сутки – 950, но после этого началось снижение).

От COVID-19 в Испании уже вылечилось 43 208 человек, 7069 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 7 de abril:

* Confirmados 140.510

* En UCI 7.069

* Fallecidos 13.798

* Curados 43.208

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/HHQsc7Ribu

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 7, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,35 млн, из них более 289 тыс. выздоровели, 75 945 умерли. Испания находится на втором месте в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первые признаки стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Европе. 30 марта в ВОЗ отметили, что случаи заболевания, которые подтверждаются сейчас, стали результатом заражения примерно две недели назад.