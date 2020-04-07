Житель Винницкой области открыл стрельбу и ранил четырех бойцов КОРД

07.04.2020, 14:20, Новости дня

Вечером 6 апреля в городе Шаргород Винницкой области мужчина устроил стрельбу в своем доме и ранил четырех бойцов спецподразделения полиции КОРД, сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

Правоохранители получили сообщение от 32-летнего местного жителя, что его 52-летний сосед во время конфликта вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить.

С полицейскими, которые прибыли на вызов, вооруженный мужчина отказался общаться, он сделал несколько выстрелов из ружья в воздух, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец. На просьбы отдать оружие не реагировал, отметили в полиции.

“Понимая, что злоумышленник может нанести ущерб пенсионеру и окружающим, руководство областного главка полиции приняло решение о введении спецоперации по задержанию вооруженного злоумышленника с привлечением бойцов спецподразделения КОРД”, – сказано в сообщении.

Во время штурма дома мужчина начал стрелять из ружья и пистолета по бойцам КОРД и нанес четверым правоохранителям ранения. В главке отметили, что их жизни ничего не угрожает.

“Пока одни бойцы спецподразделения отвлекали внимание злоумышленника, разбивая окна в доме, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя”, – рассказали в полиции.

Охотничье ружье и пистолет изъяли и направили на экспертизу.

В опубликованном в YouTube видеокомментарии начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрий Педос рассказал, что при задержании мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в больнице под охраной правоохранителей.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ВИДЕОВидео: Поліція Вінниччини / YouTube