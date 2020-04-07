Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко рано или поздно объявят

07.04.2020, 14:20, Новости дня

Следователи объявят подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко в деле о нападении на него со смертельным исходом – вопрос заключается только в квалификации. Об этом в интервью изданию “Украинская правда” сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

“По Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация будет или 115-я статья [умышленное убийство], или 118-я [умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны], но хоть так, хоть так – это подозрение”, – сказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что подозрение выносят следователи и прокуроры, но только не генеральный прокурор.

“Это дело для меня как генерального прокурора резонансное как дело в отношении активистов и ситуации по защите активистов. Сейчас пришла экспертиза, будут с ней разбираться, будут квалифицировать. А будет подозрение? Конечно, подозрение будет, просто понимание, по какой статье, и это не от меня инициатива будет исходить и ни от кого. Потому что дело расследуется два года, вы же понимаете, что оно рано или поздно закончится?” – добавила Венедиктова.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак говорил, что Венедиктова требовала от него объявить о подозрении Стерненко. Трепак сказал, что отправил ей рапорт, подписанный всеми причастными к расследованию прокурорами, в котором аргументированно доказано отсутствие оснований для объявления о подозрении Стерненко в деле о нападении на него.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, а 1 мая в него стреляли. Советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.