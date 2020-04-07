 

В МЧС дали советы по уходу за зараженными коронавирусом

07.04.2020, 14:16, Новости дня

Специалисты МЧС разработали правила по уходу за зараженными коронавирусной инфекцией, в которых подчеркивается, что заболевших не стоит оставлять ночью без присмотра.

Ночью необходимо наблюдать за сном больного, желательно не оставлять его одного, говорится в рекомендациях МЧС, передает ТАСС. Также больному необходимо обеспечить покой, исключить любые посещения, кроме случаев крайней необходимости.

Кроме того, при уходе за зараженными следует не менее трех раз в сутки измерять им температуру. Важно часто и ненадолго проветривать помещение, где он находится, а также не менее двух раз в день производить влажную уборку с использованием средств дезинфекции.

Специалисты МЧС отмечают, что также важен при уходе за такими больными режим питания.

«Питание больного должно быть легко усваиваемым, полноценным, выстроенным по рекомендациям врача», – отмечают специалисты, подчеркивая необходимость соблюдения питьевого режима.

Также необходимо соблюдать правила личной гигиены, а если больной длительное время находится в постели, то белье необходимо постирать с дезинфицирующим раствором.

При резком и внезапном повышении температуры больного сразу же нужно вызвать врача. В случае, если врачи принимают решение оставить больного человека на домашнем лечении, то лучше всего выделить ему отдельную комнату, которая должна быть непроходной и вентилируемой.

Как отмечает ВЗГЛЯД, за последние сутки выявлено 1 тыс. 154 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Провериться на заражение коронавирусом можно из дома – такая услуга стала доступна в Москве и ряде пригородов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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