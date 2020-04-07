Шойгу оценил итоги внезапной проверки готовности войск к борьбе с вирусами

07.04.2020, 14:16, Новости дня

Вооруженные силы РФ во время внезапной проверки показали, что готовы к борьбе с распространением коронавируса и других инфекций, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

«28 марта завершилась внезапная проверка, в ходе которой повышалась готовность органов военного управления, соединений, воинских частей и медицинских организаций к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения инфекций. Все привлекаемые силы и средства успешно справились с поставленными задачами», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что оперштаб Минобороны по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сформировал 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп, которые должны заниматься выявлением носителей вируса, передает ТАСС.

«В объединениях, соединениях, воинских частях и организациях работают оперативные группы. Сформировано 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования. Определен алгоритм работы должностных лиц по организации профилактических мер», – сказал министр.

Шойгу указал, что оперштаб был развернут по поручению правительства.

Также, отметил он, с 20 апреля по 15 мая введут в эксплуатацию многофункциональные инфекционные медицинские центры Минобороны.

«Важнейшей государственной задачей, которую мы сейчас решаем, является строительство и ввод в эксплуатацию шестнадцати многофункциональных медицинских центров в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. Подрядные организации уже приступили к работам на площадках в шестнадцати военных госпиталях, строительство идет в соответствии с планами-графиками. Объекты будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая», – сказал Шойгу.

По его словам, на возведение центров выделено 8,8 млрд рублей.

«Военные комиссариаты должны быть приведены в условия усиленного дезинфекционного режима и укреплены необходимым медицинским имуществом, в том числе для проведения термометрии и тестирования», – добавил Шойгу.

Он подчеркнул, что недопущение распространения коронавируса среди призывников, а также сохранение здоровья военнослужащих является приоритетной задачей.

«Важно обеспечить качественное медосвидетельствование и психологический отбор новобранцев, отправка которых к местам прохождения службы начнется после 20 мая. При этом подчеркну, что уточнение необходимых военно-учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме – по телефону», – сказал министр.

Он сообщил, что в весенний призыв в войска будет направлено 135 тысяч человек.

Ранее он также поручил подготовить военное госпитальное судно «Иртыш» на Дальнем Востоке, чтобы разгрузить госпитали в контексте ситуации с COVID-19.

Ранее Шойгу отложил отправку призывников в армию до 20 мая

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