 

Британская песня военных лет стала популярной на фоне коронавируса

07.04.2020, 14:16, Новости дня

Песня британской певицы Веры Линн We’ll meet again («Мы встретимся вновь»), записанная в 1939 году, приближается к вершинам британских хит-парадов на фоне пандемии коронавируса. Песня была популярна в годы Второй мировой войны, сейчас она поднялась на 830 строчек в чарте iTunes и занимает 23-е место.

Вере Линн 20 марта исполнилось 103 года, в честь дня рождения она разместила на  YouTube  новый клип на песню We’ll meet again и призвала британцев «продолжать улыбаться и петь».

«Меня очень воодушевляет то, что люди объединяют усилия, несмотря на все испытания. Они поддерживают друг друга, предлагают помощь соседям и старикам, говорят слова поддержки и поют на улицах», – сказала певица.

«Музыка полезна для души, и в это трудное время мы должны помогать друг другу находить в жизни радостные моменты», – отметила Линн.

В своем недавнем обращении к британской нации в вязи с пандемией коронавируса королева Елизавета II процитировала первую строчку песни We’ll meet again.

Монарх рассказала, как в 1940 году вместе с сестрой, принцессой Маргарет, она выступала по радио, чтобы поддержать детей во время эвакуации.

Британские букмекеры начали принимать ставки на то, Сможет ли 103-летняя исполнительница вернуться на вершины хит-парадов с песней 80-летней давности, информирует ТАСС.

Напомним, Елизавета II назвала нынешнее время чрезвычайно сложным для страны, людей ждет много боли и горя, многих ожидают финансовые трудности.



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