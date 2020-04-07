Расходы на рабочую силу в Великобритании снизились в конце 2019 года до минимума за 2 года

07.04.2020, 14:15, Новости дня

Рост расходов на рабочую силу в Великобритании замедлился до самого низкого уровня за последние два года в конце 2019 года, передает Reuters.

Отмечается, что снижение указывает на низкое базовое инфляционное давление, хотя производительность труда оставалась низкой, согласно данным, которые отражают ситуацию до вспышки коронавируса (COVID-19).

Национальное статистическое управление (ONS) сообщило, что ежегодный рост удельных затрат на рабочую силу — во сколько обходится работодателю один работник для производства фиксированного объема продукции — замедлился до 2,4% в четвертом квартале 2019 года с 3,2% в третьем квартале.

Годовой рост производства в час — обычно ключевой фактор долгосрочного уровня жизни — оставался слабым на уровне 0,3% в четвертом квартале прошлого года, не изменившись по сравнению с темпами роста в предыдущем квартале.