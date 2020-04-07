 

Расходы на рабочую силу в Великобритании снизились в конце 2019 года до минимума за 2 года

07.04.2020, 14:15, Новости дня

Рост расходов на рабочую силу в Великобритании замедлился до самого низкого уровня за последние два года в конце 2019 года, передает Reuters.

Отмечается, что снижение указывает на низкое базовое инфляционное давление, хотя производительность труда оставалась низкой, согласно данным, которые отражают ситуацию до вспышки коронавируса (COVID-19).

Национальное статистическое управление (ONS) сообщило, что ежегодный рост удельных затрат на рабочую силу — во сколько обходится работодателю один работник для производства фиксированного объема продукции — замедлился до 2,4% в четвертом квартале 2019 года с 3,2% в третьем квартале.

Годовой рост производства в час — обычно ключевой фактор долгосрочного уровня жизни — оставался слабым на уровне 0,3% в четвертом квартале прошлого года, не изменившись по сравнению с темпами роста в предыдущем квартале.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Фельштинский: У России задача – удержаться в Сирии, одновременно нанося ощутимый удар по ЕС и НАТО. И она весьма удачно решает эту задачу

28.03 / Коронавирус в Европе. Все данные по странам. Инфографика

25.02 / Еще в двух европейских странах подтвердили первые случаи коронавируса

30.03 / Коронавирус спровоцировал рекордное снижение экономических настроений в еврозоне

26.03 / Путин заявил о необходимости упростить производство антисептиков

19.02 / Замминистра обороны США по политическим вопросам ушел в отставку по просьбе Трампа

08.02 / NRK – российские морские учения участились, но норвежцам не стоит беспокоиться

11.02 / Пользователи российского форума со второй попытки определили личность медбрата, хваставшегося убийствами пациентов

25.02 / В посольстве РФ ответили на заявления о «вмешательстве» в выборы США

11.03 / В шутке про мужчину, который пишет завещание при температуре 37,2, есть только доля шутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска