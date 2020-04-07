 

МИД России предупредил о киберпандемии и кибервойне

07.04.2020, 14:15, Новости дня

Одновременно с пандемией коронавируса COVID-19 в мире развивается киберпандемия, которая может привести к киберконфронтации и даже к кибервойне. Это заявление во время онлайн дискуссии клуба "Валдай" сделал директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских, пишет агентство РИА Новости.

Под киберпандемией специалист понимает киберпреступность, кибертерроризм и кибервмешательство, когда некоторые страны считают себя в праве наносить упреждающие киберудары.

Особую опасность киберпандемия приобретает именно сейчас. Так как из-за пандемии коронавируса COVID-19 многие люди переходят на удаленную работу.



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