 

Карантин, так с музыкой: мужчина выгуливает самоедов под флейту. Видео

07.04.2020, 14:15, Новости дня

Житель Йошкар-Олы подошел творчески к соблюдению режима самоизоляции. Собакам ведь не объяснишь сложившуюся ситуацию, а выгуливать их надо. Чтобы сохранять дистанцию от дома и соседям поднимать настроение Владимир играет на флейте во дворе.

Владимира Данилова и его трех белоснежных самоедов в городе знают многие, сообщает ГТРК "Марий Эл". Но просыпаться под аккомпанемент флейты имеют удовольствие только соседи Владимира по дому. Молодой человек выгуливает своих собак по требованиям — не дальше ста метров от дома, и тем временем, играет на флейте.

Владимир считает, что таким образом совершает сразу три полезных дела — выгул питомцев, хорошее настроение соседей и закаливание собственного организма. Ведь, как известно, игра на флейте является хорошей тренировкой для легких.

 

Текст:

ГТРК "Марий Эл"



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