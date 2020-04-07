 

«Никаких переводов мне не поступало»: Задолжавший алименты Дмитрий Тарасов год не видел старшую дочь

07.04.2020, 14:09, Разное

Дмитрий Тарасов продолжает удивлять своим поведением даже самых преданных поклонников. После щедрых подарков в день рождения Анастасии Костенко, он лишает алиментов старшую дочь Ангелину уже на протяжении года.
Фолловеры в растерянности, так как назвать футболиста казанского «Рубина» любящим отцом тоже не в состоянии. Размещая в сети снимки с младшими дочками, он вместе с тем уже почти год не видится с родившейся в 2009 году в браке с Оксаной Пономаренко своей дочерью Ангелиной. Бывшие супруги обмениваются взаимными обвинениями, и кто кому не позволяет общение, так и остается загадкой. Однако факт неуплаты денег для ребенка Тарасов не отрицает.

Объяснение невозможностью попасть в банк в условиях карантина звучит не совсем убедительно. Логичное предложение исполнительного пристава воспользоваться услугами онлайн-банка было им отвергнуто, и даже якобы сопровождалось угрозами или шантажом. Своими предположениями делятся представители двух сторон. В защиту Тарасова сообщается о тяжелом финансовом положении футболиста, когда его заработок в клубе составляет 500 тысяч, а алименты 400 тысяч. Решить вопрос в судебных инстанциях он не успел, все планы были нарушены пандемией.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Оксаны Пономаренко, считает, что спортсмен просто «тянет время», чтобы добиться снижения суммы выплат, а пока «прячет» имущество от возможного изъятия приставами. Этим он и объясняет тот факт, что Анастасия Костенко стала владелицей дома, в котором предполагалось проживание Тарасова со второй женой Ольгой Бузовой. В любом случае адвокат, по его словам, не ждет от спортсмена и многодетного отца каких-либо логических поступков и собирается принимать решения в зависимости от конкретной ситуации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Мнение: О вирусной болезни «не страшнее обычного гриппа»

31.03 / Рустам Солнцев о разводе Джигана и Самойловой: «Она давно знала об изменах мужа»

21.02 / Ученые: У подростков наркоз связан с развитием алкоголизма

02.04 / «Переживать не нужно»: Екатерина Климова призывает людей дозировать информацию о COVID-19

20.03 / Мнение: “Фирмочки” бросились закупать медицинские пирометры.

27.03 / За нарушение карантина в России могут ввести штраф до 1 миллиона рублей

27.03 / Мария Машкова не смогла улететь в США к мужу и детям из-за коронавируса

17.03 / Гаджет для дезинфекции смартфонов Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, iPhone и Oppo доступен для предзаказа

02.04 / «Поумнели и сидим дома строем»

17.02 / Мнение: Знатоки проституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска