 

В Сети появилось видео с нападением Эзры Миллера на девушку в баре

07.04.2020, 14:09, Разное

В Голливуде разгорелся новый скандал, связанный со знаменитостью. На этот раз речь идёт об известном актёре Эзре Миллере, который во время посещения бара в Исландии схватил девушку за шею, а затем повалил на землю.
Исполнитель роли супергероя Флэша несколько дней назад посещал столицу Исландии – Рейкьявик. По информации издания Variety, 1 апреля в Сети появился ролик с данным инцидентом: причем, речь явно не идёт о розыгрыше, так как затем артиста попросили покинуть кафе. На кадрах можно заметить, как мужчина, повышая голос, спросил у девушки не хочет ли та подраться.

Практически сразу же Миллер схватил потерпевшую за шею и повалил на землю. Оператор решил прекратить съемку ролика, чтобы остановить актёра.



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