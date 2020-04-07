Oppo Reno Ace 2 протестировали в бенчмарке AnTuTu

07.04.2020, 13:53, Разное

База данных известного сервиса AnTuTu пополнилась результатами тестов нового смартфона Oppo Reno Ace 2, который могут представить уже через неделю. Известно, что девайс получит батарею ёмкостью в 4 тысячи мАч и технологию сверхбыстрой зарядки мощностью 65 Вт.

В целом, устройство набрало около 560 тысяч баллов, и это солидный результат на фоне других флагманских моделей, получивших однокристальную систему Snapdragon 865. Тест центрального процессора показал результат в 180 тысяч баллов, в задачах с графическим процессором показатель увеличился на 30 тысяч баллов. Судя по недавним утечкам, смартфон оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-экраном, а его частота обновления составит 90 Гц.

Количество оперативной и постоянной памяти будет варьироваться от 8/12 Гб и 128/256 Гб соответственно. Девайс также имеет квадрокамеру с датчиками на 48+8+2+2 Мп. Вице-президент компании Oppo Брайан Шен отметил, что презентация устройства должна состояться уже на следующей неделе.