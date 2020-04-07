 

Лукашенко пригрозил правительству отставкой из-за нехватки средств защиты

07.04.2020, 13:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал решить проблему с обеспечением медиков и населения средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса.

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, – правительства не будет. Будут работать другие», – цитирует БелТА Лукашенко.

Ранее Лукашенко раскритиковал работу заболевших COVID-19 в Витебске врачей. До этого сообщалось, что Лукашенко не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от коронавируса.



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