 

В Оренбургской области ребёнок пострадал из-за замыкания в гироскутере

07.04.2020, 13:53, Разное

Вчера, 6 апреля, в населённом пункте Новоорск (Оренбургская область) произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадал 1,5-годовалый ребёнок. Предварительная причина возгорания – замыкание в гироскутере.
По информации регионального ГУ МЧС, прибывшие на место инцидента спасатели менее чем за полчаса локализовали возгорание. Огонь распространился в комнате на площади около 9 кв. м. В результате пожара пострадал ребёнок, получивший ожоги 20-25% тела и головы. Сообщается, что пострадавшего малыша отправили в областной ожоговый центр.

На текущий момент известно о полученных ребёнком ожогах 2-3 степени. Информация о его состоянии здоровья пока отсутствует. На месте возгорания в доме специалистами обнаружен стоявший на зарядке гироскутер, который и мог стать причиной проблемы. Другие подробности происшествия не сообщаются.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Из Омана с любовью: Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые рассказали о своих отношениях

16.03 / Гаджеты: Смартфон ZTE Axon 11 порадует любителей качественной фото и видеосъемки

22.02 / Прохор Весновей: что нельзя делать мужчинам 23 февраля

26.03 / Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за покупку большого количества антисептиков

15.03 / Врачи дали советы по правильному повышению иммунитета детям весной

04.02 / Наука: Дожди из вирусов идут на Земле каждый день

27.02 / Гаджеты: В Испании появился Huawei P40 Lite без Google

19.03 / Смартфон OPPO Find X2 выходит в РФ по цене 72,99 тысячи рублей

12.03 / Эксперты Anses не обнаружили доказательств роли животных в распространении коронавируса

16.02 / В КНР назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска