В Оренбургской области ребёнок пострадал из-за замыкания в гироскутере

07.04.2020, 13:53, Разное

Вчера, 6 апреля, в населённом пункте Новоорск (Оренбургская область) произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадал 1,5-годовалый ребёнок. Предварительная причина возгорания – замыкание в гироскутере.

По информации регионального ГУ МЧС, прибывшие на место инцидента спасатели менее чем за полчаса локализовали возгорание. Огонь распространился в комнате на площади около 9 кв. м. В результате пожара пострадал ребёнок, получивший ожоги 20-25% тела и головы. Сообщается, что пострадавшего малыша отправили в областной ожоговый центр.

На текущий момент известно о полученных ребёнком ожогах 2-3 степени. Информация о его состоянии здоровья пока отсутствует. На месте возгорания в доме специалистами обнаружен стоявший на зарядке гироскутер, который и мог стать причиной проблемы. Другие подробности происшествия не сообщаются.