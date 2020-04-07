Названа основная версия взрыва в Орехово-Зуево

07.04.2020, 13:53, Новости дня

Основной версией взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево является неосторожное обращение с бытовым газом, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты газовые колонки и газовые плиты из разрушенных квартир с фрагментами газовых труб, назначены взрывотехническая и судебно-медицинские экспертизы. Следствием рассматривается несколько версии произошедшего, основной из которых является неосторожное обращение с бытовым газом», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

В жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв, предварительной причиной названа неисправность газовой колонки. Погиб один человек, трое пострадали.

Всего из дома, где в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек, эвакуировали 200 человек.