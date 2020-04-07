Сербия поблагодарила Путина и Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом

07.04.2020, 13:48, Новости дня

Министр обороны Сербии Александар Вулин поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу российского военного ведомства Сергея Шойгу по видео-конференц-связи за оперативно предоставленную помощь для борьбы с коронавирусом, сообщили в Минобороны.

«От имени верхового главнокомандующего, президента Сербии Александара Вучича прошу вас передать его личный привет и благодарность верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину», – сказал Вулин.

Он указал, что РФ доставила помощь очень своевременно, передает ТАСС.

«Те люди, которые прибыли в Сербию, которых вы направили, они действительно настоящие специалисты. Прилежные, трудолюбивые, грамотные. Они нам очень помогают в борьбе с коронавирусной инфекцией», – подчеркнул сербский министр.

Он добавил, что сербский народ «очень обрадовался прибывшим российским специалистам, очень рад их присутствию на улицах республики».

«Знаем, что мы не одни. Это вселяет надежду», – сказал он.

Вулин также поблагодарил лично Шойгу, отметив, что «знает о его вкладе в то, что помощь была доставлена своевременно».

«Спасибо вам за то, что вы сегодня вместе с нами и не покинули нас. Я рад нашей скорой встрече. Я знаю, что мы победим этот вирус», – добавил министр.

Между тем командующий группировкой российских войск (сил) в Сирии генерал-полковник Евгений Устинов сообщил в ходе селекторного совещания, что никто из российских военнослужащих в Сирии не заразился коронавирусом. Он добавил, что «обстановка в зоне ответственности группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республики стабильная».

Напомним, для помощи Сербии РФ 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».

В понедельник, 6 апреля, российские военные в Сербии приступили к борьбе с коронавирусом.

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