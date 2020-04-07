 

Изготовление установочной партии новых Ту-160 началось в Казани

07.04.2020, 13:48, Новости дня

Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») начал изготовление установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии», – передает ТАСС слова Шойгу.

Кроме того, сейчас ПАО «Туполев» совместно с предприятиями промышленности занимается продлением сроков службы, повышением эффективности бортового оборудования и модернизацией строевых стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Напомним, 2 февраля глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет. Позднее стало известно, что бомбардировщики Ту-160 могут вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».



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