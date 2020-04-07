 

В Кремле прокомментировали инцидент с замглавы Минпромторга в аэропорту Ижевска

07.04.2020, 13:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что составление административного протокола на замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска – это не экстраординарный случай, подобное действительно случается.

«Эти эпизоды случаются с учетом того, что у нас все- таки большое население, большой государственный аппарат, муниципальный аппарат, большая география страны, поэтому бывают такие эпизоды», – передает слова Пескова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что все органы власти по указу президента продолжают работу.

«Наоборот, здесь повышенная мобилизация и чувство ответственности с учетом специфики нынешнего момента», – сообщил пресс-секретарь главы государства.

Накануне СМИ сообщили, что Овсянников собирался лететь из Ижевска в Москву, однако отказался показывать билеты и документы по требованию, когда несколько раз сработала рамка металлоискателя. Его задержали.

В Минпромторге заявили, что намерены провести внутреннее расследование в связи с инцидентом.

Овсянников – замминистра промышленности и торговли с октября 2019 года, до этого был губернатором Севастополя.



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