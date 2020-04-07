Названы способные переносить коронавирус продукты

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07.04.2020, 13:45, Разное

Специалисты Росконтроля назвали продукты, которые могут распространить коронавирус COVID-19. Среди них – фрукты, овощи и пища в упаковке, сообщает Ura.ru.

По словам экспертов, через продовольственные товары можно заразиться, если немногим ранее рядом с ними покашлял инфицированный человек. Однако на практике риск такого заражения минимален: вирус не может долго жить вне живого организма. Тем не менее, в Роскотроле рекомендуют тщательно мыть фрукты и овощи и подвергать другие продукты температурной обработке. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Апр 2020 в 8:12 PDT



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