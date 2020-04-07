Жуткое смертельное ДТП заблокировало федеральную трассу в России

07.04.2020, 13:45, Разное

Участок федеральной трассы Р402 Тюмень – Ишим – Томск в Тюменской области оказался заблокированным из-за смертельной аварии. Произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Vse42.ru.

По предварительным данным, большегруз занесло, из-за чего он оказался на полосе для встречного движения. Там в него врезалась корейская иномарка. Находившиеся в ней водитель и пассажирка умерли на месте от травм. Водитель грузовика не пострадал.