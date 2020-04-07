Мнение: Трамп и притязания на Луну

07.04.2020, 13:44, Разное

Коротко про животрепещущий вопрос.

Трамп подписал указ о праве США вести коммерческую добычу ресурсов на Луне (сугубо по технологическим причинам, а также по причине экономической нерентабельности такой добычи в текущих условиях), который попутно отменяет международные обязательства США связанные с признанием Луны всеобщим достоянием человечества.

Так как в ближайшие годы никакой коммерческой добычи ресурсов на Луне не предвидится (это в любом случае произойдет не при Трампе), мотивы решения выглядят следующими:

1. Сугубо тактическая попытка изменить медийную повестку внутри США, где Трамп и его администрация подвергается сильнейшей информационной атаке в связи с экономическим спадом и эпидемией коронавируса, к которой США оказались не готовы. Необходимо показать хоть какой-то позитив, обозначая светлые перспективы на "когда-нибудь потом", потому что сейчас ему задают вопросы отнюдь не про Луну, а про коронавирус, рост безработицы, сокращение добычи сланцевой нефти и т.п. В общем, такая себе попытка отвлечь внимание от более насущных тем.

2. С другой стороны, данное решение отлично показывают, что США продолжают активно демонтировать рудименты старого международного права, последовательно избавляясь от сдерживающих договоров времем поздней Холодной войны и пост-вашингтонского мира. СНВ-3 и "демилитаризованный космос" ждет таже судьба. Призывы к "международной солидарности" и "сохранению норм международного права" как представляется, успеха не возымеют. Мессианский гегемонизм США не позволит им признать, что они должны уравнивать себя с теми, кто по их мнению, слабее "империи добра".