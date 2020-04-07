Мнение: Три правила жизни в России глазами канадца

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07.04.2020, 13:30, Разное

Канадец Эдриан Ниро впервые оказался в России в 2008 году, с тех жизнь в России многому научила обаятельного иностранца. В интервью ru_open Эдриан поделился сводом правил, которые он выработал для жизни в России и рассказал, с какими словами у него ассоциируется страна.

Три правила для иностранца в России
Первое правило: терпение. Да, здесь очень круто жить, но первое время это будет сложно, так что наберись терпения, чтобы познакомиться с культурой.
Второе – сдержанность. Особенно на твоем первом корпоративе помни о сдержанности, не бросайся во все тяжкие. После того как терпение даст свои плоды, ты привыкнешь и получишь доступ ко многим благам, не спеши.
И последнее правило – «наслаждайся». Хотя нет. «Цени», потому что может так получится, что ты не навсегда здесь, а это уникальное место, так что найди время, чтобы оценить место, в котором находишься. Для меня, кстати, последний пункт был самым сложным в первый год, потому что мне было очень тяжело, но когда я вернулся домой, я осознал, что не успел оценить. Так что не спешите, наслаждайтесь и цените это уникальное место.

Пять слов о России
Первое слово, однозначно – возможность. Второе – традиция, в хорошем смысле. Третье удивляет очень многих – разнообразие. Сюда приезжают люди со всех стран мира, и это в сфере комедийного жанра очень заметно, это хорошо. Погода. Просто скажу «погода», у нас в целом в Торонто такая же погода, но здесь она меняется как по щелчку, очень быстро. Это то, к чему людям нужно привыкать. И пятое слово – сюрприз, потому что здесь ты всегда узнаешь что-то новое, каждый день – это сюрприз. Да, я чувствую себя здесь комфортно, но мне все время нужно быть на чеку.

Источник: Открытая Россия



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