Ученый оценил шансы на «атаку» городских крыс из-за коронавируса

07.04.2020, 13:30, Новости дня

Несмотря на то, что из-за самоизоляции россияне стали меньше оставлять мусора на улицах, крысы не побегут в жилые дома в поисках еды от голода, сообщил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник и заведующий отделом териологии Зоологического музея МГУ Сергей Крускоп.

Ранее в СМИ начали появляться сообщения о том, что самоизоляция в различных городах привела к активизации крыс. Сокращение мусора на улицах привело к тому, что они стали чаще искать еду в жилых домах.

«Не думаю, что нас ожидает вторжение крыс. Если бы дело происходило зимой, когда популяции крыс, живущие в парках, в значительной степени зависят от птичьих кормушек, может быть, жители окрестных домов и ощутили бы повышенное внимание грызунов. Но сейчас тепло, прорастает молодая трава, водоемы свободны ото льда. Так что вольноживущим крысам есть где достать свой естественный корм», – говорит Крускоп.

Для популяций, живущих в районах застройки, ничего особенно не изменилось, продолжает зоолог. Сидят люди на домашней самоизоляции или нет, но они все равно едят, и остатки своей еды не накапливают в квартире, а либо выбрасывают в мусоропроводы, либо выносят на открытые уличные помойки.

«Так что крысы и другие грызуны, поселяющиеся в домах или вблизи домов, полагаю, своей кормовой базы не лишились. Даже если люди стали меньше мусорить, этот источник пропитания для крыс был избыточным – они съедали лишь некую часть выбрасываемых пищевых отходов. До критического объема уличный мусор точно не сократился. Так что не думаю, что городские крысы и мыши голодают», – резюмировал Крускоп.

В феврале в Сеть попало видео, на котором крыса бегает по прилавку с неупакованной выпечкой. Инцидент произошел в одном из московских супермаркетов. Работа магазина была приостановлена.