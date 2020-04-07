Кабмин занялся подготовкой нового пакета мер поддержки населения и бизнеса

07.04.2020, 13:30, Новости дня

Правительство готовит новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Об этом глава кабмина Михаил Мишустин сказал на совещании с фракцией «справороссов» в Госдуме.

«Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом [России Владимиром Путиным]», – передает ТАСС слова Мишустина.

В марте правительство и Центральный банк (ЦБ) решили ввести пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса.