 

Кабмин занялся подготовкой нового пакета мер поддержки населения и бизнеса

07.04.2020, 13:30, Новости дня

Правительство готовит новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Об этом глава кабмина Михаил Мишустин сказал на совещании с фракцией «справороссов» в Госдуме.

«Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом [России Владимиром Путиным]», – передает ТАСС слова Мишустина.

В марте правительство и Центральный банк (ЦБ) решили ввести пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. 



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