Скандалы: Валерий Газзаев и Ко

07.04.2020, 13:08, Разное

Какие российские депутаты владеют бизнесом в коронавирусной Испании

Sobesednik.ru выяснил, какие депутаты и сенаторы владеют недвижимостью и бизнесом в самой страдающей от пандемии стране. Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в субботу сообщила, что в Россию COVID-19 прибыл из 73 стран, но в основном из Испании, Италии, Франции, Германии и ОАЭ. На днях Испания выбилась в лидеры по числу заразившихся коронавирусом, обогнав Италию.

Так совпало, что именно Испанию в качестве места отдыха и инвестирования средств предпочитают российские политики. Эта страна пользуется наибольшей популярностью у депутатов Госдумы. В том числе у известного в прошлом футбольного тренера Валерия Газзаева, который сейчас является одним из самых ярых сторонников жесткого наказания для россиян, нарушающих режим самоизоляции.

Несвятой Георгий

«Владимир Владимирович, вы по духу — победитель. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу». Так депутат Валерий Газзаев на состоявшейся пару лет назад прямой линии с президентом вместо вопросов Владимиру Путину стал признаваться ему в любви.

Газзаев — одних из главных патриотов власти. Что, однако, не мешает ему владеть недвижимостью в Европе. Согласно декларации парламентария, ему вместе с супругой принадлежат 10 соток земли и дом площадью 307,7 кв.м. в Испании.

В испанском коммерческом реестре легко находится Valeriy Gazzaev, который значится директором фирмы March-murch 2011 Sl. Она зарегистрирована в Малаге – популярном курортном месте и родине Пабло Пикассо. По мнению Михаила Маглова из антикоррупционного проекта «Сканер», Газзаев таким образом нарушает запрет для депутатов на участие в коммерческой деятельности и поэтому должен быть лишен мандата.

Управляться с испанскими владениями Газзаеву помогает некая Inessa Shakhverdieva. Интересно, что уже в России 60-летняя Инесса Шахвердиева вместе с супругой депутата Бертой Газзаевой владеет ООО «Неглинка». На Шахвердиеву же, выяснил «Собеседник», оформлена 25%-я доля в ООО «Фудпроект». За этим юрлицом скрывается заведение Valenok на Цветном бульваре. Его основной собственник – друг премьер-министра Михаила Мишустина, известный ресторатор Аркадий Новиков.

Также партнерша Газзаевых до 2017 года владела ООО «Динамо-Петровский Парк Хxi Век-КС». Ему подконтрольно ООО «УК КС-сервис», управляющее отелем «Холидей Инн Москва Таганский», узнал «Собеседник». Три года назад Шахвердиева переписала компанию на кипрский офшор Gardenovia Limited.

Шахвердиева же владеет недвижимостью в рублевском поселке Дома отдыха «Успенское» (именно так называется). По оценке «Проекта», земельный участок площадью 65 соток стоит 148 млн руб.

Сын Валерия Газзаева Александр, согласно имеющейся у «Собеседника» выписке из Росреестра, приобрел квартиру площадью 251 кв.м. в элитном ЖК «Золотые Ключи-2». Ее рыночная цена – около 100 млн руб. Затем Александр подарил жилье Лауре Газзаевой – так зовут невестку депутата Госдумы.

Как выяснил «Собеседник», четыре месяца назад Лаура открыла свой первый бизнес. Она зарегистрировала занимающуюся недвижимостью компанию «Бэст» с уставным капиталом в миллион рублей.

В это время Александр Газзаев возглавил компанию «Афтиаг-Ойл», которая занимается поставками топлива по всей стране. Годовой оборот фирмы — 2,2 млрд руб.

Еще один сын депутата, Владимир Газзаев, по информации «Собеседника», владеет квартирой (238,8 кв.м.) в ЖК «Фьюжн парк». Ее можно оценить в 270 млн руб. И Владимир тоже вслед за отцом подался в Испанию, обосновавшись в Марбелье вместе со своей фирмой Vgmo Deportes Costa Del Sol.

Валерий Газзаев заседает в Госдуме от называющей себя социалистической партии «Справедливая Россия». Однако его семья миллионеров находится по факту по другую сторону баррикад. Возможно, этим объясняется то рвение, с которым Газзаев отстаивает огромные (от 500 тысяч до миллиона рублей) штрафы для нарушителей карантина. Просто ему такие суммы наказаний не кажутся неподъемными.

Сам же Газзаев, выяснил «Собеседник», на личном Mercedes-Benz S-класса регулярно ездит по полосам для общественного транспорта. И может себе позволить платить штрафы в размере 3 тыс. руб. чуть ли не ежедневно.

Миллиарды любят тишину

Предпочитает Испанию и семья богатейшего члена Совета Федерации Валерия Пономарева. Только официальный годовой доход сенатора превышает 2,3 млрд руб. Еще несколько лет назад ФБК выяснил, что его дочь Зоя управляет испанской компанией Xareni Development. Остается она ее руководителем и по сей день.

Согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество, Xareni Development принадлежит огромное поместье с шикарной виллой и бассейном. За счет чего же Пономареву удается зарабатывать миллиарды, одновременно заседая в парламенте?

Пономареву принадлежит почти половина акций ПАО «Океанрыбфлот», установил «Собеседник». Это одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий России с годовой выручкой в 15,5 миллиардов. Правда, бывшие сотрудники компании, которых мы нашли через соцсети, жалуются на условия работы. По их словам, «кормежка на судне самая дешевая и отвратная», а платят обычно меньше обычного, норовя вычитать деньги из зарплаты: «можешь и в долгах из рейса вернуться».

«Океанрыбфлот» базируется в Камчатском крае, интересы которого Пономарев и представляет в Совфеде. Хотя как «представляет»? За последние 6 лет он не внес ни одного законопроекта. Так что он не только самый богатый сенатор, но и один из самых молчаливых.

Тишину, как известно, любят деньги. А с ними у политика проблем нет. Только на господрядах одной аффилированной с ним фирмы «Знак» Пономарев выручил больше 7 млрд руб. Эта компания печатает автомобильные госномера, бланки к дипломам, удостоверения и подобные официальные документы.

В собственности у сенатора, по сведениям «Собеседника», есть пентхаус (150,8 кв.м.) в столичном ЖК «Монолит» и квартира (170 кв.м.) в доме на улице Академика Зелинского. Но ни в какое сравнение с записанными на дочь Пономарева испанскими владениями это, конечно, не идет.

Кто еще

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин учредил испанскую фирму Pelican Trust SL, на которую была приобретена квартира площадью 196 кв.м. на Мальорке.

Сергей Ежов