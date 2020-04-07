Трамп может вмешаться в историю с увольнением капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

07.04.2020, 13:17, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что он может изучить ситуацию с увольнением капитана ВМС Бретта Крозье, который был отстранен от должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт», после того как предупредил о вспышке коронавируса на его корабле в письме, просочившемся в прессу.

Споры вокруг увольнения Крозье усилились в понедельник, когда исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли заявил экипажу корабля, что капитан был «наивен» и «глуп», полагая, что утечки письма не произойдет.

Трамп заявил журналистам, что он не видел заявления Модли и знает его содержание со слов других, но назвал его «сильным» и «резким».

«Возможно, я вмешаюсь, – продолжил он. – Хотите верьте, хотите нет, но я хорошо умею улаживать споры. Хорошо умею улаживать такие споры. Так что, возможно, я разберусь в этом детально и смогу все выяснить довольно быстро».