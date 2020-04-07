 

Абэ ввел чрезвычайное положение в Токио и шести префектурах

07.04.2020, 13:17, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник объявил чрезвычайное положение в крупных населенных пунктах для борьбы с коронавирусной инфекцией и представил пакет стимулирующих мер для смягчения негативных экономических последствий, который он охарактеризовал как один из крупнейших в мире.

Чрезвычайное положение, которое продлится до 6 мая, позволит властям требовать от людей оставаться дома, а от компаний – закрыться. Оно будет введено в Токио и шести других префектурах, где проживает около 44 процентов населения Японии.

«Если каждый из нас сократит контакты с другими людьми по крайней мере на 70 процентов, а лучше – на 80, мы увидим пик числа инфекций через две недели», – сказал Абэ.

Его кабинет завершает разработку пакета стимулирующих мер объемом 990 миллиардов долларов (около 20 процентов ВВП Японии) для смягчения воздействия эпидемии на третью по величине экономику мира.

По состоянию на понедельник, в Японии зарегистрировано 3654 инфицированных коронавирусом, 85 человек скончались



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