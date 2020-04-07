 

Израиль описал церемонию схождения Благодатного огня в условиях коронавируса

07.04.2020, 13:16, Новости дня

Церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится 18 апреля, сообщили в МИД Израиля.

По словам главы департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акивы Тора, церемония пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса, передает ТАСС.

«После церемонии огонь будет доставлен представителями духовенства от Храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где он будет передан представителям посольств, которые отвезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям», – сказал дипломат.

Он уточнил, что члены прибывающих за огнем делегаций не смогут выйти из самолетов, сразу после получения огня они отправятся обратно, информирует РИА «Новости». 

«Да, самолетам будет разрешено приземлиться в аэропорту Бен Гурион с этой целью, но люди, которые находятся на борту, не смогут выходить. Они откроют двери, получат Благодатный огонь и доставят его на родину», – сказал Тор.

Ранее в Русской духовной миссии на Святой Земле сообщили, что церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме решили не отменять. 

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