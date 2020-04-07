Песков прокомментировал заявления Мишустина и Кадырова по вопросу закрытия границ
07.04.2020, 13:16, Новости дня
Кремль не видит противоречий между правительством РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по вопросу закрытия границ региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле не видят противоречия, премьер-министр Михаил Мишустин «говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», передает ТАСС.
По его словам, «поэтому до тех пор, пока нет каких-то иных сигналов, здесь вряд ли можно говорить о каких-то противоречиях».
Пресс-секретарь российского лидера также констатировал, что «регионы имеют полномочия на определение жесткости режима изоляции, который в целом был введен в стране, но, конечно, здесь необходим режим взаимодействия с федеральными властями».
В понедельник на совещании с вице-премьерами Мишустин раскритиковал губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов. Он добавил, что «руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию».
После этого Кадыров заявил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования.
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