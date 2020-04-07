 

Песков прокомментировал заявления Мишустина и Кадырова по вопросу закрытия границ

07.04.2020, 13:16, Новости дня

Кремль не видит противоречий между правительством РФ и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по вопросу закрытия границ региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле не видят противоречия, премьер-министр Михаил Мишустин «говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», передает ТАСС.

По его словам, «поэтому до тех пор, пока нет каких-то иных сигналов, здесь вряд ли можно говорить о каких-то противоречиях».

Пресс-секретарь российского лидера также констатировал, что «регионы имеют полномочия на определение жесткости режима изоляции, который в целом был введен в стране, но, конечно, здесь необходим режим взаимодействия с федеральными властями».

В понедельник на совещании с вице-премьерами Мишустин раскритиковал губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов. Он добавил, что «руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию».

После этого Кадыров заявил, что не закрывал границы региона для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов и оборудования.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что регионам РФ запретили коронавирусный сепаратизм.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / В Кремле отрицают, что Путин предлагал Лукашенко объединить Беларусь и РФ

28.02 / Артета – о вылете “Арсенала” из Лиги Европы: трудно атаковать, когда обороняются 10 человек

08.02 / Посол США в России озвучил свою приоритетную задачу

20.02 / В Тернопольской области количество отравившихся студентов колледжа увеличилось до 25

13.02 / Путин высказался об идее перенести органы федеральной власти из Москвы

19.02 / Глава союза пенсионеров пристыдил российских звезд, которые жаловались на размер своих пенсий

07.03 / На карантинном лайнере Grand Princess у 21 человека обнаружили коронавирус

25.02 / Кекелия сообщила о беременности

02.04 / Онищенко оценил идею создания биологического паспорта для туристов

14.03 / В Египте отменили занятия в учебных учреждениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска