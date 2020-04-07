 

В Курской области рассказали о семье, где девочки пытались отравить опекунов

07.04.2020, 13:16, Новости дня

Семья приемных девочек-подростков в Курской области, планировавших отравить газом опекунов и других четверых детей, не состояла на учете, родители очень ответственные, сообщил представитель администрации региона.

«Там протестный возраст у девочек. Они в таком возрасте, когда любые моменты в воспитании кажутся, что перекрывают кислород. И раньше девочки не замечались за какими-то поступками, на учете не состояли. Семья зарекомендовала себя очень хорошо, девочки учились, языки иностранные изучали… Родители очень трепетно к детям относились. Родители очень ответственные», – сказал собеседник РИА «Новости».

Две девочки 15 и 17 лет пытались отравить своих опекунов, их двух родных детей, и еще двух детей, находящихся у них на опеке. В отношении подростков возбудили уголовное дело о покушении на убийство шести лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Старшую взяли под арест, младшей избрали подписку о невыезде.

Старшая девочка «на почве личных неприязненных отношений» вместе с 15-летней девочкой решили убить всех других членов семьи. По версии следствия, 3 апреля около 2.30 мск, когда все в доме спали, девочки «открыли вентили газовой плиты на кухне и ушли из дома, закрыв за собой входную дверь».

Совершить задуманное девочкам не удалось, поскольку опекун проснулся, почувствовал запах газа и отключил его.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова заявила, что старшая девочка посещала «деструктивные сайты».

«Многодетная семья характеризуется положительно, никогда никаких проблем не возникало. Старшую девочку, 17 лет, взяли в семью год назад, она обучалась в Старом Осколе в колледже, в последние недели была дома. Конфликтов в семье и жестокого обращения к детям не было. По предварительной информации, старшая девочка посещала деструктивные сайты в интернете», – отметила Листопадова.

Вторая девочка, по словам омбудсмена – с ограниченными возможностями здоровья.

Она отметила, что вторая девочка – с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году супругов в Кемеровской области уличили в убийстве двух находящихся под опекой подростков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Первый ЗРК “Витязь” заступил на боевое дежурство

10.02 / Во Львове горело студенческое общежитие, один человек госпитализирован с отравлением угарным газом

03.02 / В России могут ввести новые трехзначные коды регионов на номерах машин

23.03 / Правительство России выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

27.03 / Названы сроки строительства ВСМ Москва – Сочи

25.02 / Российские туристы начали отказываться от туров в Италию из-за вспышки коронавируса в стране

17.02 / Экономика: Нафтогаз требует с РФ стоимость “Северного потока – 2”

18.03 / Главный нарколог РФ рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

05.04 / Андреева призвала пресс-службу Первого канала разобраться с мошенниками

19.02 / Трамп обещает заключить крупномасштабное торговое соглашение с Индией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска