Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отмечает 7-летие: поздравление от тети и ранее не опубликованные снимки

07.04.2020, 13:15, Разное

Сегодня сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось 7 лет. Одной из первых публично Платона поздравила тетя, сестра певицы. Она опубликовала у себя в Instagram серию фотографий племянника. В подписи к публикации Наталья Фриске написала трогательные слова в адрес мальчика, а также выразила сожаление, что не может увидеть его и сказать все лично:

Мой маленький принц, 7 лет назад ты появился на этот свет, ты пришел к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали. Я помню, когда первый раз увидела тебя, когда ты еще сидел в животе у мамочки, и услышала, как бьется твое сердечко. Я плакала от счастья. Это был волшебный момент! И когда мне позвонили и сказали, что ты родился, счастью не было предела. Маленький мой, хочу тебе пожелать, чтобы ты был здоров, хочу, чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди. Чтобы ты не знал зла и печали. Знай, мой любимый, мы тебя любим и очень тебя ждем. Я верю, что наступит тот день, когда ты все поймешь и придешь к нам, а мы наберемся терпения и будем тебя ждать. С днем рождения, Платоша! Твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа.

Жанна Фриске и Платон

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года – за несколько лет до этого у нее была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. Ее сын Платон сейчас живет с папой, телеведущим Дмитрием Шепелевым. Ребенок не видится со своими родственниками со стороны матери. О том, почему так произошло, Дмитрий рассказывал в декабре прошлого года на шоу “Осторожно, Собчак!”:

При Жанне этот конфликт уже начинался. Она не общалась с отцом. За те два года, которые прошли от нашего знакомства до болезни, я видел ее отца один раз. У нее были тяжелейшие отношения с отцом, они не разговаривали по полгода. И как это аукнется на Платоне, мы не обсуждали. Жанна предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и в силу возможностей бороться за него. С момента кончины Жанны прошло четыре года, и все это время идут судебные разбирательства по любому поводу: о наследстве, долях, Русфонде, общении с внуком и так далее.

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Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)6 Апр 2020 в 2:03 PDT

Конфликт между Дмитрием и родственниками Жанны разгорелся после смерти Фриске. Тогда за несколько дней до того, как певицы не стало, со счета Русфонда, куда перечислялись средства на лечение Жанны, и с ее личного счета были сняты все деньги. Это стало известно после кончины певицы, когда пришло время распределять наследство и открывать все счета. По словам Шепелева, 21 миллион рублей забрали ее родители и оставили своего внука Платона – как одного из трех наследников – должником перед Фондом на 7 миллионов рублей. Дмитрию пришлось выплатить долг за сына:

Я несколько лет молчал, не комментировал происходящее и считал неправильным это делать. Мы не продвинулись, мы не общаемся, с внуком они не видятся. Есть решение суда, они сами инициировали порядок общения с ребенком, чтобы было официально регламентировано. Я убеждал, что не нужно этого делать, так как это будет против них. Хотя до этого мама Жанны общалась с Платоном, была у меня в квартире. Но они подали в суд. И суд постановил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят до сих пор. Но зато они приходят на те ток-шоу, которые рады их видеть, рассказывают, какой я ужасный отец.

Первое и главное – мне важно, чтобы он рос в спокойствии. Чтобы у Платона не спрашивали постоянно “А помнит ли он мамочку”. У него и без того начало жизни было драматичным. С моей стороны было одно требование – не публиковать фотографии с ребенком, не таскать его по эфирам. Но как только не стало Жанны, все по очереди с удовольствием выкладывают фото с ребенком. Я спрашиваю: “Зачем?” – мне никто не отвечает. А после этого они вместе ходят на ток-шоу и рассказывают, какой я плохой.

На первое свидание с Платоном после смерти Жанны ее отец пришел с оружием – он угрожал мне. Что было бы, если бы не охранник, я не знаю. Через несколько месяцев, когда мы возвращались с Платоном домой, перед нами встали пять кавказцев, на глазах у меня и двухлетнего ребенка нашему охраннику сломали руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются дать допуск к тянущему руки дедушке. И это когда я держу ребенка на руках. Есть заявление в полицию. Платон помнит о кошмаре, не зная, кто там участвовал. Я ничего не говорю и не объясняю, но когда-нибудь нам придется поговорить об этом.