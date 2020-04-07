Меган Маркл и принц Гарри впервые рассказали, почему назвали сына Арчи

07.04.2020, 13:15, Разное

31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально распрощались со статусами Их Королевских Высочеств и перестали выполнять обязанности старших членов монаршей семьи. Они также прекратили пользоваться Instagram-аккаунтом @sussexroyal, и их сайт sussexRoyal.com отныне не обновляется. Теперь Меган и Гарри, которых по-прежнему можно называть герцог и герцогиня Сассекские, действуют самостоятельно, и их первый шаг – создание некоммерческой благотворительной инициативы, которую они назвали в честь своего сына Арчи – Archewell. А так как у пары пока нет своей официальной страницы в соцсети, они рассказали об этом – а также впервые о том, почему решили назвать сына именно Арчи – изданию Telegraph:

Как и многие из вас, в данный момент мы сконцентрированы на поддержке тех усилий, которые прикладываются для борьбы с пандемией Covid-19, но так как эта информация просочилась в прессу, мы видим необходимость поделиться с вами небольшой историей о нашем начинании. Еще до названия SussexRoyal нам пришло на ум Arche – греческое слово, означающее “источник действия”. Мы решили вложить этот смысл в основу нашей будущей благотворительной организации, и оно также стало вдохновением при выборе имени для нашего сына. Делать что-то значимое, что-то, что действительно имеет значение. Archewell – это название, соединяющее в себе силу и действие, которые могут пробудить мощные глубинные ресурсы, скрытые в каждом из нас. Мы с нетерпением ждем подходящего момента для запуска Archewell, но пока он не настал.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Известно, что еще в марте Меган и Гарри подали в Америке документы на регистрацию товарного знака Archewell, но какие-либо другие подробности о нем не сообщались.

Напомним, 8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. 13 января Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршей семьи собрались на экстренное совещание, по итогу которого решили, что Гарри и Меган будут представлять британскую корону до окончания переходного периода, который истек 31 марта. Решение Меган и Гарри об отказе от королевских полномочий стало причиной появления нового понятия, а заодно и хештега Megxit – производного от Brexit (выход Великобритании из Европейского союза).