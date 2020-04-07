Заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Санкт-Петербурге не хотят возвращаться к работе

07.04.2020, 13:10, Новости дня

Автомобильные компании Nissan, Toyota и Hyundai объявили о неготовности к возобновлению работы своих заводов на территории Санкт-Петербурга.

Напомним, в конце прошлого месяца производственные площадки временно приостановили деятельность по причине сложной экономической обстановки в стране. Вместе с тем японский автогигант Nissan ранее анонсировал, что работа будет прекращена до конца апреля включительно. Аналогичное решение коснулось завода, расположенного в Москве.

Южнокорейская компания Hyundai пока не называет сроков возобновления работы, тогда как Toyota утвердила позицию, что площадка продолжит работать лишь в следующем месяце. Остальные подробности пока удерживаются в тайне, тогда как и другие марки подумывают об остановке работы.