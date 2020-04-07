Политика: Трамп объявил войну русским монархистам

07.04.2020, 13:08, Новости дня

Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.

«Эта мера является беспрецедентной. Это показывает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к террористическим угрозам от тех, кто исповедует идеи превосходства белой расы».

Так координатор Госдепа США по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс прокомментировал газете The New York Times включение «Русского имперского движения» в список террористических организаций. Событие действительно уникальное – все или почти все организации в списке являются исламскими и джихадистскими.

Юридически это означает, что все счета и имущество РИД на территории США будут заморожены и что американским компаниям будет запрещено сотрудничать с этой организацией. Кроме того, гражданам РФ Станиславу Воробьеву, Денису Гариеву и Николаю Трущалову, которых Госдеп считает лидерами РИД, будет отказано во въезде в страну.

Но это то, что волнует американскую правовую систему. Россиян, скорее всего, волнует другое: за что такая честь и кто вообще все эти люди?

Сразу подчеркнем: значимых активов в Америке у РИД, скорее всего, нет. Не похоже, что бы были.

РИД для организаций подобного рода почти почтенная – появилась в Санкт-Петербурге еще в середине нулевых. Но нельзя сказать, что с тех пор особенно далеко продвинулась.

Идеология ридовцев (будем называть их так) – монархизм. Но не салонный (в духе какого-нибудь Жириновского), а, так сказать, махровый. Последним законным правителем РФ там признают Николая II (манифест об отречении назван фальшивкой) и чают возродить монархию на всех русских землях через созыв Земского собора под лозунгом «Бог, царь, Нация».

Русских, белорусов и украинцев в РИД считают одним богоизбранным народом, советскую систему – русофобской, демократию – «великой ложью нашего времени», действующую российскую власть – антихристианской, периоды СССР и РФ – «смутным временем», а либерализм чем-то, что не способно к созиданию. В отсутствие монархии ридовцы готовы согласиться на «русскую национальную диктатуру» и русскую ирреденту на пространстве бывшей империи, которая обязательно возродится и будет противостоять «как западному атлантическому, так и исламскому глобализационным проектам».

Добавьте сюда много православия, чуть-чуть антисемитизма, лозунги типа «за установление беспроцентной национальной финансово-кредитной системы!» – и получится архаичная, но более-менее непротиворечивая картина мира, равно антагонистичная политической реальности РФ, СССР, СНГ, ЕС и США.

Да практически всем антагонистичная, кроме консервативных православных великорусских монархистов в духе депутата-черносотенца Пуришкевича.

Как ридовцы относятся к идеям «превосходства белой расы», в следовании которым их обвинил Госдеп, быстро выяснить не удалось: в их манифесте об этом нет ни слова. Может быть, что положительно, может быть, что никак. В России, в том числе в русской националистической среде, такие вопросы не актуальны, чай, не Америка.

У движения имеется полумертвый сайт, некоторые страницы которого заблокированы Роскомнадзором. Та же судьба постигла отдельные номера официальных вестников движения – газеты «Правый взгляд» и журнала «Имперский взгляд». Последний – правопреемник закрытого за экстремизм журнала «Имперский курьер», но продержался этот преемник всего несколько номеров, а последний номер «Правого взгляда», выложенный на сайте, датируется апрелем прошлого года.

В нем были представлены статьи под названиями «Англичане потрошат беглого российского банкира» и «У петербургского раввина украли валюту и украшения».

Также у РИД есть (или было) свое издательство. Ассортимент изданных книг небольшой, но нашлось место для работ полковника Квачкова и швейцарского ревизиониста Графа, отрицающего Холокост.

Блогов, контент которых регулярно публикует сайт РИД, тоже немного. Обращает на себя внимание страница скинхеда «старой школы» Дмитрия Боброва – создателя неонацистской группировки «Шульц-88» (цифрой 88 неонацисты обозначают клич Heil Hitler), куда входили будущие лидеры знаменитой банды Боровикова и Воеводина, охотившейся за инородцами. Сам Бобров-Шульц отсидел несколько лет за создание экстремистского сообщества и «возбуждение ненависти и вражды», после чего остепенился. Последний раз газета ВЗГЛЯД вспоминала о нем в связи с делом «лубянского стрелка» Манюрова.

В разделе «Новости движения» за 2020 год всего три сообщения, и это поздравления с зимними праздниками (кстати, Новый год в РИД отмечают по Юлианскому календарю, то есть 14 января). Видеоблог на YouTube обновляется значительно чаще, но у него всего 390 подписчиков.

Такова первая организация проводников «белого супремасизма», внесенная в госдеповский список международных террористов. Это может показаться политическим детективом или бредом сивой кобылы. И то и другое близко к истине, но для детектива ситуация чересчур прозрачна.

Дело в том, что американские либералы регулярно предъявляют Госдепу за то, что террористический список у него, мягко говоря, неполиткорректный – одни исламисты и никаких белых националистов (это обязательная в таких случаях формулировка; черных националистов не предлагать). При этом самого Трампа принято обвинять и в расизме (безосновательно), и в опеке над «белыми супремасистами», которые за него голосуют. Такая вот «их борьба» – одновременно идеологическая и политическая.

Спрашивали – получайте: Госдеп сенсационно обновил список за счет РИД, которое не про джихад, а про что-то совсем другое. В том числе про «белый супремасизм», поскольку русские, как известно, белые, а супремасизм – это идеология превосходства в чем-либо. За превосходство русских и православных ридовцы наверняка впишутся.

А если и этого либералам будет мало, то можно уточнить, что в РИД выступают за уголовное преследование «пропаганды гомосексуализма» и абортов как «убийств с отягчающими обстоятельствами». С точки зрения леволиберальной парадигмы, это уже не люди – монстры.

Таким образом дополнение джихадистского списка создает информационный пузырь – псевдосенсацию, призванную доказать, что Трамп не расист, не защищает «белых супремасистов» и не работает на Россию, где, с точки зрения американских либералов, расизм буквально процветает.

С учетом подобных вводных, третьему ассистенту младшего заместителя в Госдепе оставалось нагуглить что-нибудь русского да националистического. Наверняка русский национализм они представляют именно таким – с иконостасом, бородой до пояса и kazak`ами.

Правда, в этом конкретном случае Google, скорее всего, ни при чем, тут другое. Тут эхо Донбасса.

После 2014 года Украина забрасывала Госдеп просьбами признать террористическими организациями ДНР или ЛНР, а равно – все российские политдвижения, которые их поддерживали «людно и оружно». Даже с учетом нежных отношений между американскими демократами и постмайданной властью Украины, результат оказался нулевой. Но ряд «продонецких» российских организаций попали в бумаги Госдепа – и о них потом каждый год вспоминали: мол, «следим, обеспокоены», хотя конкретно РИД никакой осознанной деятельности не ведет уже несколько лет.

Бюрократия – она и в США бюрократия. Лишней работой со сверкой-перепроверкой тамошние чиновники утруждать себя тоже не любят.

Если верить самим ридовцам, в период 2014-2015 годов они обучили где-то под Питером и отправили на донбасский фронт порядка 300 «штыков». Правда это или самопиар – вопрос открытый, но не столь уж и значимый, благо «за покушение на территориальную целостность Украины» в РФ не статья, а тост. Суть в том, что РИД «наследило» в информационном поле, попалось на глаза дотошным украинцам, те пожаловались в «Спортлото» (то есть в Госдеп), а там, следуя маневру Трампа, просто ткнули пальцем в список.

Участие в донбасских событиях – реальное или мнимое – делает организацию как бы «международной». Это, а также то, что «представители» РИД иногда встречаются с членами ультраправых европейских партий (чисто поговорить, вот пример). Один такой «представитель» с неясным уровнем вовлеченности однажды даже прилетал в США, где сфотографировался с местным национал-консерватором из карликового движения на фоне памятника генералу Ли.

Вот и весь международный терроризм в общий ряд к ИГИЛ и «Аль-Каиде».

Можно над этим посмеяться, но смеяться не хочется. Проблема в том, что данная затея находится в русле антироссийских стереотипов, постулируемых в либеральной среде США. Согласно оным, русские – это нация идейных расистов.

Основан этот стереотип на мемуарах старой эмиграции о погромах начала прошлого века (проходивших, кстати, преимущественно на территории Украины) и воспоминаниях новой эмиграции о скинхедах 1990-х годов.

Да, это чушь – но эта чушь портит наш международный имидж. Причем в условиях, когда не американцы должны учить русских отношению к чернокожим, как людям, и к женщинам, как к полноправным гражданам, а русские – американцев. Налицо классический «перенос с больной головы на здоровую», о чем газета ВЗГЛЯД недавно писала.

Таким образом, Дональд Трамп, привычно обвиняющий своих оппонентов в производстве пропагандистских фейков, сам создал подобный фейк скучным административным путем.

Не ожидали от вас такого, господин президент.

Впрочем, это дало российским журналистом повод написать редкий по нынешним временам текст, где ни разу не упоминается коронавирус. Хоть на этом спасибо.

Теги:

Россия и США

,

монархия

,

расизм

,

Госдеп

,

информационная война

,

Донбасс

,

Дональд Трамп

,

император Николай Второй