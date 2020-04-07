Пескову задали вопрос о временном запрете на импорт нефтепродуктов
07.04.2020, 13:08, Новости дня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил в правительство вопрос о возможном временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.
«Это не вопрос президента, это прерогатива правительства. Лучше за разъяснениями обратиться в правительство, в то же Минэнерго», – передает ТАСС слова Пескова.
При этом представитель Кремля не согласился с формулировкой, что главу государства устраивает «недопущение понижения цен на бензин».
Формулировка «недопущение понижения цен на бензин» примитивная, это примитивистский подход», – сказал Песков.
6 апреля издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство может временно запретить импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.
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