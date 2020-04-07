Новый корпус “Охматдет” откроют 1 июня

07.04.2020, 13:05, Новости дня

Открытие нового корпуса детской больницы “Охматдет” запланировано на 1 июня – День защиты детей. Об этом 7 апреля на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, строительные работы в новом корпусе больницы уже завершены. Теперь туда доставляют и подключают медицинское оборудование.

“Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось соблюсти установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя”, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас для Украины крайне важно иметь такие современные больницы, и особенно для детей.

“Новенький корпус “Охматдета” – прямой пример того, как должна работать “Большая стройка”. Украинские больницы должны быть именно такими”, – заявил глава государства.

Также президент опубликовал видео презентации нового корпуса больницы.

«Охматдит» нарешті готовий! 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи. Тепер справа за доставкою та підключенням медичного обладнання. Відкриття плануємо на 1 червня – до Дня захисту дітей. Радий, що в такий непростий для всіх нас період протистояння епідемії коронавірусу нам вдалося дотриматися встановлених термінів. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей. Новенький корпус «Охматдиту» – прямий приклад того, як має працювати «Велике будівництво». Українські лікарні повинні бути саме такими. Posted by Володимир Зеленський on Esmaspäev, 6. aprill 2020

11 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2019 год, который предусматривает выделение дополнительных 200 млн грн на программу строительства “Охматдета”.

“Охматдет” – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы “Охматдет” в сферу управления Минздрава.

Первый комплекс “Охматдета” ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Весь комплекс обновленного “Охматдета” составит более 67 тыс. м² – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение, сообщили в Офисе президента.