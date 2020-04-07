 

В Киеве от COVID-19 умер 36-летний мужчина – Кличко

07.04.2020, 13:05, Новости дня

В Киеве количество заболевших COVID-19 за сутки выросло на 12 человек. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Из вновь выявленных случаев – четверо детей и один медработник. Среди заболевших три женщины в возрасте от 34 до 41 года, две девочки по три года, пятеро мужчин – от 31 до 67 лет, и двое мальчиков – шести и 15 лет.

За сутки в Киеве от COVID-19 умер 36-летний мужчина. За его жизнь две недели боролись врачи Александровской больницы. По словам Кличко, у него были сильно повреждены легкие.

Всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Большинство из заболевших за границу не выезжали.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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