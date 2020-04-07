Шмыгаль сказал нардепам от “Слуги народа”, что карантин может частично действовать до сентября – СМИ

07.04.2020, 13:05, Новости дня

6 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с частью парламентской фракции “Слуга народа”, сообщили источники НВ и LIGA.net.

По данным НВ, эта была встреча с так называемой малой фракцией “Слуги народа” – руководителями фракции и главами комитетов. Главным вопросом было внесение изменений в госбюджет на 2020 год, соответствующий законопроект парламент провалил 30 марта.

На встрече, как выяснили журналисты LIGA.net, Шмыгаль сказал, что часть введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений могут оставаться в силе до сентября.

В середине мая, по мнению премьера, карантин могут начать ослаблять, чтобы люди могли вернуться на работу. До осени будут действовать не жесткие ограничения, например, обязательство носить маску в общественных местах, пересказал слова Шмыгаля источник агентства в “Слуге народа”.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

Шмыгаль говорил, что дальнейшие решения правительства по поводу карантина будут связаны с динамикой распространения коронавирусной инфекции в стране. “Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,35 млн, из них более 285 тыс. выздоровели, 75 945 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.30 7 апреля, подтверждено 1462 случая COVID-19, 45 пациентов скончались, 28 вылечились.