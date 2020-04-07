Лещенко дал совет россиянам в ситуации с коронавирусом

07.04.2020, 13:04, Новости дня

Народный артист РСФСР 78-летний Лев Лещенко уверен, что когда пандемия коронавируса пройдет, в обществе произойдет переоценка ценностей, и оно изменится в лучшую сторону.

По его словам, главное не унывать в нынешних условия – «не надо паники, мы не на «Титанике», передает РИА «Новости».

«Я дома, чувствую нормально себя, но остаточные явления воспаления легких существуют, конечно. Сижу, что-то вспоминаю, перекладываю какие-то вещи, что-то пишу, читаю, смотрю в окошко, настроение хорошее. Сейчас небольшую гимнастику сделаю», – сказал Лещенко.

По его словам, спокойствие и хорошее настроение помогут в борьбе с пандемией коронавируса.

«Надо настроение создавать какое-то, пусть звучат песни и флешбомы пусть будут, только так можно выстоять в этой ситуации. Важно сохранить покой. Все закончится благополучно, я убежден. У меня такое ощущение, что мы будем жить в другом обществе. Произойдет переоценка», – сказал певец.

Также Лещенко выразил благодарность «самоотверженному» персоналу больницы в Коммунарке, который «живет на передовой».

«Больница потрясающая, я им очень благодарен, в этих условиях врачи, медсестры – все отказались от личного, живут на передовой, заботясь о нас. Главврач сам себя отдал на заклание, лечит с коронавирусом, заперся в своем кабинете, он как горьковский Данко. Эти ребята, ну для меня они ребята, они дети тех врачей, которые создавали государственную многопрофильную медицину, сейчас она показывает результаты», – сказал артист.

В понедельник Лещенко выписали из больницы в Коммунарке с отрицательными результатами на коронавирус.

Напомним, в конце марта Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу.

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